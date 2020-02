Foibe: Ciriani (Fd'I), revocare onorificenza italiana a Tito e introdurre reato negazionismo

- In occasione del Giorno del ricordo abbiamo assistito a episodi di giustificazionismo, che in alcuni casi si sono spinti a veri e propri atti di negazionismo che devono farci riflettere. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani. "La destra ha un grande merito, quello di aver ridato la parola e il diritto al ricordo a coloro che per oltre 50 anni erano stati scaraventati, non soltanto metaforicamente, nel baratro dell'oblio e del silenzio. Dal 2004 tanti passi in avanti sono stati fatti e che oggi Palazzo Madama sia stata sede di un evento in ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli d'Istria, Dalmazia e Fiume è un fatto significativo. Bisogna però andare avanti - aggiunge Ciriani - e mi riferisco a quelle iniziative che in questi anni ha presentato Fd'I in Parlamento e che rappresentano l'ideale continuazione e completamento del percorso iniziato nel 2004. Mi riferisco alla revoca dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica al dittatore comunista jugoslavo Tito e l'introduzione del reato di negazione delle foibe. Questi saranno i prossimi passi da compiere dove la storia non ha alcun colore e dove non esistono morti da ricordare e altri da dimenticare", conclude Ciriani. (Com)