Colombia: stanziati altri 24,5 milioni di dollari per Fondo Onu per mantenimento della pace

I governi di Regno Unito, Norvegia, Germania, Svezia, Svizzera e Irlanda, membri del Comitato direttivo del Fondo delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace in Colombia, hanno annunciato lo stanziamento di 24,5 milioni di dollari per il 2020. Lo rende noto il Fondo Onu in un comunicato. Dal 2016, si legge, il Fondo ha ricevuto contributi per 126 milioni di dollari da Regno Unito, Norvegia, Germania, Canada, Svezia, Svizzera Spagna, Irlanda, Emirati, Corea del Sud, Finlandia, Nuova Zelanda, Cile, Portogallo, dal Fondo di consolidamento della pace Onu e dal Fondo umanitario e per la pace per le donne Onu. Il nuovo contributo è destinato alla seconda fase dell'iniziativa, che mira a sostenere il processo di reintegro degli ex combattenti, il risarcimento integrale delle vittime, la comunicazione dei progressi in materia di stabilizzazione e consolidamento della pace.