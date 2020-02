Medio Oriente: ritirata bozza di risoluzione Onu contro il piano di pace Usa

- E’ stata ritirata oggi una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per respingere il piano di pace degli Stati Uniti in Medio Oriente. Lo riferisce l’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”, citando fonti diplomatiche. La risoluzione presentata da Indonesia e Tunisia, secondo le fonti, non arrivava a nove voti favorevoli sui 15 seggi disponibili, il minimo richiesto per l’adozione senza veto da parte di uno dei cinque membri non permanenti (Cina, Federazione Russa, Francia, Regno Unito e Stati Uniti). Lo scorso mese di gennaio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato un piano per la pace in Medio Oriente, subito respinto dai palestinesi perché considerato troppo sbilanciato in favore degli israeliani. L’accordo permetterebbe a Israele di mantenere il controllo di Gerusalemme come "capitale indivisa" e di annettere tutti gli insediamenti sulle terre palestinesi occupate. I palestinesi, da parte loro, non transigono sul fatto che tutta Gerusalemme est debba essere la capitale di qualsiasi Stato futuro. Il piano è stato anche respinto all’unanimità dalla Lega araba e dall'Organizzazione per la cooperazione islamica. Venerdì scorso, 7 febbraio, la Tunisia ha licenziato il suo ambasciatore presso le Nazioni Unite accusandolo di non aver consultato il ministero degli Esteri su questioni chiave che secondo fonti diplomatiche includevano il piano di pace in Medio Oriente di Washington. "L'ambasciatore della Tunisia presso le Nazioni Unite è stato licenziato per motivi puramente professionali riguardanti la sua scarsa performance e la mancanza di coordinamento con il ministero su questioni importanti in discussione presso le Nazioni Unite", si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri. (Res)