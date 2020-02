Siria: la Turchia afferma di aver "neutralizzato" più di 100 soldati siriani

- La Turchia ha dichiarato oggi di aver "neutralizzato" 101 soldati del governo di Damasco in risposta a un bombardamento siriano che ha ucciso cinque militari turchi nella Siria nordoccidentale. In una dichiarazione, il ministero della Difesa turco ha inoltre affermato di aver distrutto tre carri armati siriani e due cannoni, mentre un elicottero nemico è stato "colpito" da Ankara in rappresaglia per l'attacco avvenuto oggi nella provincia di Idleb. (Tua)