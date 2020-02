Foibe: Romeo (Lega), ritiro onorificenza Tito necessario per pacificazione, governo agisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a palazzo Madama, afferma in una nota che "dopo le condivisibili parole del presidente Mattarella, il governo prosegua nel sentiero della pacificazione attraverso gesti concreti ed evidenti. Attendiamo dunque dall’esecutivo la revoca dell’onorificenza concessa al maresciallo Tito quarantuno anni fa, ed il contemporaneo impegno, come già auspicato nella mozione contro l’antisemitismo, al mantenimento della memoria storica verso le nuove generazioni. Questo - continua il parlamentare - l’obiettivo della nostra mozione, a prima firma Matteo Salvini, presentata al presidente del Senato e che nella prossima capigruppo chiederemo di calendarizzare e discutere in Aula il prima possibile".(Com)