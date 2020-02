Italia-Ucraina: presidente Camera Fico riceve ministro Esteri Prystaiko, focus su Donbass

- Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, in visita a Roma. "Abbiamo avuto modo di confrontarci sull'attuale situazione politica in Ucraina e sullo stato dei negoziati con le autorità russe per porre fine alla guerra nelle regioni orientali del paese. Ogni sforzo che mira all'attuazione degli accordi di Minsk va incoraggiato", ha scritto Fico sul proprio profilo Facebook. Inoltre, "nell'ottica di rafforzare i rapporti e il dialogo tra i nostri paesi, ho espresso al ministro l'intenzione di incontrare il presidente del parlamento ucraino e lavorare alla formazione di un gruppo di collaborazione tra le nostre assemblee, sulla scia del memorandum di cooperazione già sottoscritto nel 2017 dalla Camera dei deputati", ha aggiunto Fico. (Res)