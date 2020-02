Coronavirus: esperti, import Cina da Usa potrebbe diminuire di oltre il dieci per cento nel primo trimestre (2)

- Tra i partecipanti figurano Wei Jianguo, ex viceministro cinese del Commercio, He Weiwen, ex alto funzionario del Commercio cinese, Sheng Songcheng, ex funzionario della Banca centrale, Chen Fengying, ricercatore presso l'Istituto cinese per le relazioni internazionali e Yang Changyong, ricercatore presso l'Accademia cinese di ricerca macroeconomica. Gli esperti hanno notato che l'epidemia ha creato sfide per il commercio della Cina con gli Stati Uniti a breve termine, ma hanno espresso fiducia sulla resilienza dello sviluppo economico cinese, che aiuterà a guidare la crescita commerciale bilaterale mentre il governo ha implementato le misure per garantire la ripresa del lavoro. "I fattori stagionali e l'impatto del virus sulla logistica e sulle catene di approvvigionamento sono i principali motivi che potrebbero indurre la Cina a comprare meno dagli Stati Uniti durante il periodo speciale", ha affermato Cong Yi, professore all'Università di Economia e finanza di Tientsin. (segue) (Cip)