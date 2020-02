Coronavirus: esperti, import Cina da Usa potrebbe diminuire di oltre il dieci per cento nel primo trimestre (3)

- "La produzione e il commercio estero in Cina riportano di solito alcune diminuzioni nel primo trimestre, quando cade il tradizionale Festival di Primavera cinese, e quest'anno le vacanze estese a causa dell'epidemia hanno aggiunto complicazioni", ha osservato Cong. "Molte aziende devono rimanere chiuse a causa del virus, che non le ha permesso di importare prodotti dagli Stati Uniti in settori come chip, energia e aerei", ha affermato Bai Ming, vicedirettore dell'Istituto internazionale per le ricerche di mercato del ministero del Commercio. (segue) (Cip)