Coronavirus: esperti, import Cina da Usa potrebbe diminuire di oltre il dieci per cento nel primo trimestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sheng ha affermato che l'impatto sarà principalmente a febbraio e se l'epidemia sarà controllata questo mese, la normale produzione riprenderà a marzo quando anche le importazioni cinesi dagli Stati Uniti diventeranno normali e rivedranno un aumento. Le importazioni cinesi dagli Stati Uniti sono diminuite del 28,3 per cento su base annua a 193,43 miliardi di yuan (27,7 miliardi di dollari) nel primo trimestre del 2019 e le esportazioni si sono attestate a 622,43 miliardi di yuan (circa 88,9 miliardi di dollari), in calo del 3,7 per cento, secondo i dati diffusi dalle dogane cinesi. Wei e Sheng hanno entrambi ipotizzato che il calo delle importazioni cinesi di beni statunitensi sarebbe stato del 15 per cento circa nei primi tre mesi rispetto al periodo precedente dell'anno scorso. Altri hanno citato la possibilità di un calo delle importazioni di oltre il 20 per cento su base annua, il che potrebbe avere un grande effetto sulla crescita economica interna. (segue) (Cip)