Coronavirus: esperti, import Cina da Usa potrebbe diminuire di oltre il dieci per cento nel primo trimestre (5)

- Un altro esperto del settore ha affermato che anche le esportazioni cinesi, in particolare i prodotti di origine animale verso gli Stati Uniti, diminuiranno nel primo trimestre, poiché molte società di esportazione non possono riprendere la produzione, non riuscendo a completare gli ordini dal mercato statunitense. Si è osservato che alcune restrizioni sulle navi e sui voli dalla Cina per entrare negli Stati Uniti e il rafforzamento delle quarantene di frontiera significheranno anche che gli esportatori cinesi non riusciranno a consegnare i loro prodotti. (segue) (Cip)