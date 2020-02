Coronavirus: esperti, import Cina da Usa potrebbe diminuire di oltre il dieci per cento nel primo trimestre (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la Cina sta realizzando il suo piano di acquisto scritto nell'accordo commerciale di 'Fase uno' passo dopo passo è molto probabile che le importazioni cinesi di beni statunitensi aumentino invece di diminuire nei primi tre mesi", ha spiegato Gao Lingyun, esperto presso l'Accademia cinese delle scienze sociali di Pechino. Nel contesto speciale della prevenzione e del controllo dei virus, la Cina dovrebbe anche aumentare l'acquisto di alcuni tipi di beni come prodotti medici dagli Stati Uniti e la domanda cinese di prodotti agricoli statunitensi come la soia è ancora grande, hanno detto gli esperti. "I prodotti che prevediamo di importare nella prima fase dell'accordo commerciale aumenteranno notevolmente in modo significativo", ha affermato Gao, osservando che a causa dell'impatto dell'epidemia, è difficile prevedere il tasso di crescita specifico. Gli esperti hanno anche affermato che l'epidemia ha colpito il commercio mondiale e la priorità ora è contenere il virus. (Cip)