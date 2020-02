Romania: Iohannis, premio Carlo Magno opportunità per presentarci come paese Ue solido e affidabile

- L'assegnazione del premio internazionale Carlo Magno rappresenta un'opportunità per presentare la Romania come partner solido e affidabile all'interno dell'Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente romeno Klaus Iohannis, insignito del prestigioso riconoscimento quest'anno, sottolineando che sarà un'opportunità di impegnarsi nel rafforzamento del progetto europeo. Iohannis ha ricevuto a Bucarest una delegazione del Consiglio di amministrazione della Società per l'assegnazione del premio Carlo Magno di Aquisgrana, per discutere il programma delle cerimonie che si terranno nella città tedesca il 21 maggio, quando riceverà il premio per l'Unità dell'Europa nel 2020. Il Consiglio di amministrazione della Società "ha deciso di premiare i meriti del presidente della Romania, un promotore notevole dei valori europei, della libertà e della democrazia, della tutela delle minoranze e della diversità culturale, una personalità che ha contribuito in modo essenziale al rafforzamento dello stato di diritto e alla difesa dell'indipendenza della magistratura - precondizione fondamentale per il progresso dell'integrazione europea". Il premio Carlo Magno viene assegnato ogni anno a personalità o organizzazioni pubbliche che si sono fatte notare per il loro coinvolgimento speciale a favore dell'unità europea o della cooperazione tra stati membri. (Rob)