Ambiente: ministro Costa, importante indagine Greenpeace su traffico di rifiuti di plastica in Malesia

- Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha definito importante l'indagine di Greenpeace in merito al traffico di rifiuti di plastica in Malesia. "Quella di Greenpeace è un’indagine di grande importanza. Bisognerà approfondire tutte le informazioni acquisite, perché si tratta di un tema che coinvolge numerosi paesi e che mostra con chiarezza la necessità di lavorare a controlli più approfonditi e stringenti", si legge in una del ministro dell’Ambiente Sergio Costa in merito all’indagine di Greenpeace su un traffico illecito di rifiuti italiani in Malesia, spedizioni avvenute illegalmente e che riguarderebbero 1.300 tonnellate di rifiuti in plastica solo nei primi 9 mesi dello scorso anno. (segue) (Res)