Albania: pacchetto anti diffamazione, giunta a Tirana missione esperti Commissione Venezia (2)

- A mettere in moto la Commissione di Venezia è stata l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e poi anche il rappresentante dell'Osce per la libertà dei media Harlem Desir. Una situazione che ha costretto la maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama a fare marcia indietro, e chiedere in aula il ritiro delle normative, poco prima del voto che avrebbe riconfermato la loro entrata in vigore. "Gli emendamenti dovranno essere approvati dopo che si sarà espressa la Commissione di Venezia", ha dichiarato il capo gruppo della maggioranza Taulant Balla, contestando comunque la posizione del presidente della Repubblica. "Il decreto del capo dello Stato non ha niente a che fare con la sostanza delle modifiche", ha detto Balla, aggiungendo che "quando la legge sarà approvata, allora sara' garantito il diritto di ogni cittadino, perché la legge rispetta le libertà e i diritti degli albanesi, tutela i bambini da tutte le cose vergognose che appaiono sui media. E nello stesso momento, chiuderemo il capitolo dell'informalità nel settore dei media", ha sottolineato il capogruppo della maggioranza. (segue) (Alt)