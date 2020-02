Coronavirus: Fassina (Leu), solidarietà ai ragazzi cinesi aggrediti

- Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e deputato di Leu, in una nota stampa, commenta l'aggressione a una comitiva di cinesi avvenuta nel quartiere Don Bosco, a Roma. "Siamo vicini e solidali con i ragazzi cinesi aggrediti ieri. Colpisce la giovane età degli aggressori. È ulteriore e grave esempio del lavoro da fare - dichiara Fassina - per affermare sempre più una cultura del rispetto dell'altro. Il coronavirus è questione serissima e come tale è stata affrontata dal ministro Speranza fin dall'inizio. È inaccettabile che venga utilizzato come ulteriore espressione di razzismo. Proprio nelle fasi di emergenza dovremmo dimostrare di essere una comunità, al di là di ogni schieramento politico, e insegnare ai più giovani il valore, non la paura, delle differenze". (Com)