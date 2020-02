Milano: De Corato su via Pichi, grazie a forze dell'ordine, da Scavuzzo solo parole

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato, commenta in una nota le perquisizioni di oggi in uno stabile in via Pichi che hanno portato al ritrovamento, nelle cantine, di una pistola finta priva del tappo rosso e, all'interno della struttura, di uno spacciatore egiziano: "Apprendo con piacere che le perquisizioni nella zona di via Gola stanno continuando. Come ripeto da tempo, le problematiche legate alla presenza di abusivi, spacciatori e delinquenti riguardano tutta l'area, compresa via Pichi, come dimostrano i controlli odierni". "A questo si aggiunge la presenza del centro sociale 'Cuore in gola' della cui presenza il vicesindaco Anna Scavuzzo si è accorta dopo tre anni, solo a fine dello scorso gennaio definendolo come spazio occupato 'fecondo di iniziative che non sono in linea con nessuna delle amministrazioni presenti e passate'. Non è bastato l'incendio del Capodanno 2017, quando gli antagonisti del centro sociale, dopo aver acceso un falò nel bel mezzo della strada, hanno aggredito i vigili del fuoco accorsi a spegnere le fiamme su segnalazione dei residenti preoccupati ed esausti di dover sopportare dal 2013 questi individui. Si è dovuto verificare di nuovo, prima che si accendessero i riflettori sull'area e prima che il Comune si accorgesse delle problematiche che la caratterizzano. Finalmente, come dimostrato ancora una volta oggi, lo Stato interviene nella zona. Cosa aspetta il Comune – conclude l'assessore De Corato – a fare altrettanto iniziando con lo sgombero del centro sociale? L'assessore Limonta lo permetterà? Per ora da parte del vicesindaco solo parole". (com)