Egitto: il caso di Patrick George Zaki finisce sulla stampa nazionale

- Avrebbe pubblicato su Facebook post e articoli tesi a minare la stabilità nazionale egiziana, danneggiare la sicurezza nazionale e fare propaganda per i gruppi terroristici incitando alla violenza: queste le accuse mosse dalla Procura di South Mansoura contro Patrick George Zaki Suleiman, il ricercatore dell'università di Bologna arrestato dalle autorità del Cairo al suo rientro in patria lo scorso fine settimana, per cui la Procura ha chiesto e ottenuto 15 giorni di custodia in carcere. Durante l’udienza preliminare i giudici hanno mostrato dieci post su Facebook relativi alle proteste di settembre contro il presidente Abdel Fatah al Sisi che sarebbero stati pubblicati da Zaki. “Ma quest’ultimo ha negato che fosse il suo account, spiegando che lui si trovava in Italia dal 28 agosto”, riferisce il quotidiano egiziano “Shorouk”, citando fondi giudiziarie. Oltre duemila persone sono state trattenute durante le proteste esplose il 20 settembre scorso e istigate dall’imprenditore in esilio Mohamed Ali. (segue) (Res)