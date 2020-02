Egitto: il caso di Patrick George Zaki finisce sulla stampa nazionale (2)

- La stampa egiziana allineata con il governo ha subito iniziato una campagna ostile contro lo studente dell’Università di Bologna. Il sito egiziano "Sada online" ha titolato oggi sul caso Zaki, sostenendo che "il nuovo giorno rivela la verità su di lui ovvero che è omosessuale". L’ omosessualità è fortemente stigmatizzata all'interno della società egiziana ed è punibile dal codice penale come “indecenza” e “immoralità”. Nell'articolo in questione si legge che "numerosi attivisti hanno iniziato una campagna sui social media contro l'Egitto, sullo sfondo delle accuse di arresto di Patrick George Zaki Suleimam, all'aeroporto del Cairo, al suo ritorno dall'Italia. (...) George è un attivista e ricercatore gay (...) ed è impegnato nell'iniziativa egiziana per i diritti umani gestita dall'attivista Hossam Bahgat, uno dei fondatori di ‘Mada Masr’”, un sito web informativo dell’opposizione considerato fuorilegge in Egitto. (segue) (Res)