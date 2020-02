Egitto: il caso di Patrick George Zaki finisce sulla stampa nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto la Commissione europea ha spiegato di essere al corrente dell'arresto dello studente Patrick George Zaki e sta analizzando il caso per decidere i prossimi passi da compiere. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Siamo a conoscenza di questo incidente, di questo caso e lo stiamo valutando con le persone della nostra delegazione europea al Cairo. Appena avremo raccolto più informazioni saremo in grado di dire qualcosa di più concreto", ha detto. "In generale l'Ue continua a seguire il tema dei diritti umani in Egitto molto da vicino e lo continuiamo a rilanciare ai partner egiziani. Se avremo abbastanza informazioni su questo caso, lo faremo anche in questa situazione", ha aggiunto. "Stiamo analizzando il caso attraverso le persone della nostra delegazione al Cairo e se necessario prenderemo misure appropriate", ha concluso. (segue) (Res)