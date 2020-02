Egitto: il caso di Patrick George Zaki finisce sulla stampa nazionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce l’organizzazione non governativa dell'Egypt Initiative for Personal Rights (Eipr), dopo l’arresto il giovane ha trascorso 24 ore in custodia cautelare senza essere autorizzato a comunicare con famiglia o legali, dopo il suo arresto all’aeroporto del Cairo avvenuto il 7 febbraio. Zaki Suleiman è stato inoltre trattenuto in uno degli uffici della Sicurezza nazionale al Cairo prima di essere trasferito nella città di Mansoura, città sul Delta del Nilo, dove sarebbe stato sottoposto a torture tra cui l’elettroshock. Zaki Suleiman frequenta l'Università di Bologna dall'agosto 2019 e stava tornando in Egitto per una breve visita alla famiglia. Il giovane è il sesto membro del personale dell'Eipr ad essere arrestato dall’ottobre 2019. Secondo l’Eipr, il suo arresto fa parte di una campagna in corso da parte dei servizi di sicurezza egiziani che in questi ultimi mesi ha portato all’arresto di migliaia di persone, in gran parte attivisti anti-governativi. (segue) (Res)