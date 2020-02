Egitto: il caso di Patrick George Zaki finisce sulla stampa nazionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno egiziano ha confermato ieri l’arresto del giovane ricercatore, precisando come si tratta di un “cittadino egiziano” e non italiano. In una nota, il ministero dell’Interno egiziano ha voluto precisare, rispondendo all’ondata di critiche da parte di politici e della società civile italiana, che il giovane è cittadino egiziano ed è stato arrestato su mandato della Procura ed è stato portato davanti al pubblico ministero che ha deciso di porlo in regime di detenzione preventiva per 15 giorni in attesa dei risultati delle indagini. Per le autorità egiziane il giovane è stato arrestato per fatti risalenti al 2019 e lo vedono accusato di cinque capi d’accusa, tra cui: incitamento a sovvertire il sistema politico promuovendo pensieri che mirano a cambiare i principi costituzionali; diffondere false notizie intese a minare l'ordine sociale e il caos, incitando le proteste non autorizzate con l'obiettivo di indebolire il prestigio dello Stato; gestire e utilizzare un account Facebook con lo scopo di disturbare l'ordine pubblico, mettendo in pericolo la sicurezza della società e dei cittadini, promuovendo attacchi di terrorismo e violenza. (Res)