Energia: ministro russo Novak, sostegno da partner europei a progetto Nord Stream 2

- La Russia ha ricevuto un fermo sostegno da parte dei partner europei nel progetto del Nord Stream 2. Lo ha affermato il ministro dell’Energia russo, Aleksander Novak, secondo cui c’è una piena comprensione fra Mosca e i paesi partner in termini di responsabilità per la costruzione del progetto. “Ricordo a tutti che la decisione sulla costruzione di questo gasdotto è stata presa insieme ai clienti europei nel 2012. Cinque compagnie straniere - Engie, Omv, Shell, Uniper e Wintershall – sono coinvolte nel progetto. Di conseguenza, c’è una comprensione che tutti dobbiamo assumerci responsabilità congiunte per l’attuazione”, ha detto Novak, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. (segue) (Rum)