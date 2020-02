Usa: procuratore Barr, 4 ufficiali militari cinesi accusati di aver rubato dati sensibili di Equifax

- Gli Stati Uniti hanno incriminato quattro ufficiali militari cinesi per aver violato il sistema informatico di Equifax, una delle tre maggiori agenzie di reportistica sul credito al consumo, e aver rubato le informazioni personali di cittadini statunitensi: lo ha detto ai giornalisti il procuratore generale William Barr. "Sono qui per annunciare l'accusa nei confronti di hacker militari cinesi, in particolare quattro membri dell'Esercito popolare di liberazione cinese, per essere entrati nel sistema informatico di Equifax e aver rubato le informazioni personali di quasi la metà o di tutti i cittadini statunitensi", ha aggiunto Barr. (Was)