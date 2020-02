Imperia: minaccia suicidio sui social, salvato dai carabinieri

- Ha minacciato di togliersi la vita e lo ha fatto scrivendolo per ben due volte sui social, salvato dai carabinieri. L'uomo, un 60enne francese da tempo residente a Dolceacqua, in provincia di Imperia, aveva annunciato su Facebook la volontà di farla finita. Ma i carabinieri, a cui è giunta la segnalazione dal social, sono riusciti a salvargli la vita. L'uomo aveva assunto alcol e medicinali e stava in poltrona quando i militari sono riusciti a tessere un dialogo con lui. Grazie alla mediazione di un luogotenente dell'Arma, l'uomo s'è convinto a farsi soccorrere e a desistere dal suo proposito. Portato all'ospedale di San Remo, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. (Ren)