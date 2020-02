Germania: copresidente SpD, preoccupanti ultimi sviluppi nella Cdu

- Con Saskia Esken copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Norbert Walter-Borjans ha definito preoccupanti gli ultimi sviluppi nell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Commentando le dimissioni dall'incarico annunciate oggi dalla presidente della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer, che ha anche rinunciato a candidarsi a cancelliere per il proprio partito, Walter-Borjans ha dichiarato che “la Cdu è da tempo privo di una guida”. Inoltre, “vi è una spaccatura nel partito e non è chiaro in che direzione si stia muovendo”. Il riferimento è agli ultimi eventi in Turingia, che hanno portato alle dimissioni di Kramp-Karrenbauer. Allo stesso tempo, Walter-Borjans ha evidenziato di nutrire un profondo rispetto per la decisione annunciata oggi dalla presidente della Cdu. (Geb)