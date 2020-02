Cina: coronavirus, presidente Xi visita residenti e personale medico di un distretto di Pechino

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, è apparso per la prima volta fra la gente questo pomeriggio a Pechino da quando è iniziata l'epidemia di coronavirus. Lo riferisce la televisione di stato cinese "Cctv". Nel corso della sua visita, Xi ha incontrato residenti e personale di una comunità nel distretto di Chaoyang per conoscere la situazione del lavoro in prima linea. Xi ha ispezionato gli sforzi degli operatori della comunità di Pechino per contenere il virus, ha visitato un ospedale locale che offre cure ai pazienti affetti da coronavirus e ha parlato in video con il personale medico di Wuhan. "Dobbiamo avere fiducia che alla fine vinceremo questa battaglia contro l'epidemia", ha detto Xi al personale medico durante la visita all'ospedale di Ditan. (segue) (Cip)