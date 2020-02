Cina: coronavirus, presidente Xi visita residenti e personale medico di un distretto di Pechino (2)

- Xi ha affermato che la Cina si impegnerà a raggiungere i suoi obiettivi economici e sociali per l'anno e ad apportare adeguamenti economici per ridurre al minimo l'impatto del virus. Il presidente cinese ha inoltre detto che il governo prenderà misure più decisive per frenare la diffusione del virus a Wuhan e nella circostante provincia di Hubei. Xi non appariva in pubblico dalla recente visita a Pechino del primo ministro cambogiano Hun Sen e del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus, alla fine di gennaio. (Cip)