Cina: coronavirus, Commissione sanitaria nazionale annuncia team di esperti con l'Oms

- La Cina e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) formeranno un team di esperti congiunti per condurre discussioni approfondite e valutazioni sulla nuova epidemia di coronavirus e sul suo contenimento. Lo ha dichiarato oggi Mi Feng, portavoce della Commissione sanitaria nazionale cinese in una conferenza stampa a Pechino. "Gli esperti forniranno suggerimenti sulla prevenzione e il controllo congiunti dell'epidemia di coronavirus in Cina e in altri paesi colpiti nella fase successiva", ha detto Mi. Una squadra già anticipata dell'Oms era attesa per oggi a Pechino per discutere di accordi relativi con la parte cinese, ha aggiunto il portavoce. "Diamo il benvenuto a esperti internazionali, compresi quelli degli Stati Uniti, a prendere parte al team di esperti congiunti", ha affermato Mi, aggiungendo che saranno prese le disposizioni appropriate per il team dopo un'attenta consultazione e comunicazione. (segue) (Cip)