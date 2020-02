Cina: coronavirus, Commissione sanitaria nazionale annuncia team di esperti con l'Oms (2)

- Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma emergenze sanitarie dell'Oms, ha affermato in precedenza che il team di esperti globali coordinato dall'Oms coprirà la gestione clinica, la virologia, il vaccino, lo sviluppo di farmaci, le indagini ecologiche, la salute degli animali, l'epidemiologia, la salute pubblica e la comunicazione dei rischi. "L'obiettivo del team è quello di imparare dall'esperienza delle controparti cinesi nell'affrontare questo evento in modo che il mondo possa imparare da loro", ha aggiunto. Nella giornata di ieri, il capo dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato su Twitter di essere "appena stato in aeroporto a salutare i membri di una squadra avanzata per la missione internazionale esperta dall'Oms 2019-nCoV in Cina, guidata dal dottor Bruce Aylward, un epidemiologo canadese ed esperto di emergenze e anche un veterano delle passate emergenze di salute pubblica". (segue) (Cip)