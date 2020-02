Cina: coronavirus, Commissione sanitaria nazionale annuncia team di esperti con l'Oms (3)

- Sempre ieri, Tedros ha espresso la sua gratitudine per gli operatori sanitari in Cina, in particolare nella provincia di Hubei, che combattono contro il nuovo coronavirus. "Sono sbalordito dalle migliaia di operatori sanitari in Cina, in particolare a Hubei, che si prendono cura dei pazienti e raccolgono dati sul nuovo ceppo di coronavirus per analisi scientifiche, mentre sono sotto una pressione immensa", ha detto il capo dell'Oms su Twitter. "Il mondo è grato per gli sforzi della Cina per scoprire come trattare al meglio e prevenire la diffusione del virus", ha aggiunto. Tedros ha sottolineato che gli esperti di medicina e scienza stanno lavorando oltre confine per guidare una risposta basata sui dati al nuovo coronavirus. "Stiamo rapidamente raccogliendo, analizzando e condividendo informazioni per proteggere il mondo", ha aggiunto. (Cip)