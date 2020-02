Salute: Zampa, intelligenza artificiale può rendere sanità più efficiente

- "Questa mattina, insieme al professor Armando Cirillo, consulente del ministro della Salute, ho incontrato al Cineca un team di alta competenza tecnologica: David Vannozzi, direttore generale, Daniela Galetti, responsabile sistemi di supercalcolo, Serena Borelli, direttore organizzazione e sistemi e Mauro Moruzzi, Health advisory board di Cineca, promotore dell'incontro". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Zampa: "In quello che è il maggiore centro di calcolo in Italia, uno dei più importanti a livello mondiale, abbiamo avuto modo di confrontarci su come l'Intelligenza Artificiale possa aiutare il decisore politico nel rendere la sanità più efficiente e fornire un servizio migliore ai cittadini in tema di eHealth e di utilizzo dei Big Data, anche per rafforzare la consapevolezza delle grandi opportunità che mette a disposizione di tutti questa nuova frontiera". (segue) (Ren)