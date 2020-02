Salute: Zampa, intelligenza artificiale può rendere sanità più efficiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo ha affermato in una nota, Sandra Zampa, che oggi ha visitato a Bologna il consorzio Interuniversitario Cineca. Zampa ha aggiunto: "Raccogliere, analizzare i dati e i Big Data, creare modelli, scoprire associazioni e fare previsioni sono elementi essenziali di una nuova sanità preventiva, predittiva e di continuità assistenziale. In tutto questo le tecniche di Intelligenza Artificiale e potenzialità offerte dai Big Data possono essere un valido strumento per aprire una fase nuova nei sistemi di governo della sanità, cercando di elevare il livello di comprensione della qualità delle cure nell'ambito della governance del Sistema Sanitario Nazionale". (Ren)