Spazio: Nasa ammette secondo problema alla navicella Boeing Starliner

- La Nasa ha appena rivelato un secondo problema della navicella spaziale prodotta da Boeing Starliner. Nel corso della missione del dicembre 2019, lo Starliner non sarebbe riuscito ad agganciarsi alla Stazione spaziale internazionale. Nella sua prima missione lo Starliner ha avuto diversi problemi al software. Per questo motivo l'agenzia spaziale degli Stati Uniti ha chiesto a Boeing una completa revisione del software, che comprende più di un milione di linee di codice. Non è ancora chiaro se la Nasa deciderà di spostare le missioni con a bordo degli astronauti e di richiedere un altro test senza equipaggio. La decisione dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio. (Was)