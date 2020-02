Libia: bomba esplode in una scuola di al Zawiya, feriti diversi studenti

- Una bomba è esplosa questa mattina in una scuola della città di al Zawiya, nell'ovest della Libia, provocando diversi feriti tra gli studenti. Secondo quanto si legge in un comunicato dell'operazione militare "Karama" ("dignità" in arabo) guidata dal generale Khalifa Haftar, le cui forze controllano la città ad ovest di Tripoli, una borsa con all'interno un ordigno è esplosa nella scuola della zona di Abu Isa ferendo diversi studenti. La deflagrazione è avvenuta alle 9 del mattino ora locale. La nota sostiene che i metodi usati siano gli stessi "dei gruppi terroristici noti come Ansar al Sharia, Consiglio della Shura di Bengasi, Fronte al Nusra e Stato islamico". (Lit)