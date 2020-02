Germania: presidente Cdu, mie dimissioni non avranno conseguenze su Grande coalizione

- Le dimissioni dall'incarico di presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) annunciate oggi dal ministro della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer, “non avranno conseguenze sulla stabilità della Grande coalizione” al governo in Germania dal 14 marzo 2018, formata da Cdu, Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). È quanto dichiarato dalla stessa Kramp-Karrenbauer. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kramp-Karrenbauer ha inoltre affermato: “Ero e sono presidente della Cdu per il prossimo futuro”. Il ministro della Difesa tedesco ha, infatti, precisato che continuerà a guidare la Cdu per avviare, nella prossima estate, il processo di selezione del candidato del partito a cancelliere alle elezioni previste in Germania nel 2021. Kramp-Karrenbauer ha rinunciato oggi anche a tale ruolo. (Geb)