Piemonte: Giorno del ricordo, stampato opuscolo su storia delle foibe

- In occasione del Giorno del Ricordo, la Regione Piemonte ha provveduto a ristampare “Dispensa di Storia Giuliano Dalmata. Da Nesazio alla pulizia etnica”.Si tratta di un opuscolo realizzato in collaborazione con il Comitato regionale e torinese dell’A.N.V.G.D. (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) che ripercorre la storia degli eccidi perpetrati tra il settembre-ottobre 1943 in Dalmazia centrale, tra l’ottobre-novembre 1944 a Zara e tra maggio-giugno 1945 e fino al 1950 a Fiume, Trieste, Gorizia e in Istria. (segue) (Rpi)