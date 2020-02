Roma: controlli Polfer nel fine settimana, un arresto e tre denunce, assistito anziano in difficoltà

- Fine settimana di controlli nelle stazioni ferroviarie romane da parte della Polizia di Stato. A Roma Ostiense la Polfer ha denunciato un uomo, gravato dall’obbligo di dimora presso il Comune di Catania, per il furto avvenuto nei confronti di un dipendente di Rete ferroviaria italiana presso la sala d’attesa della Stazione Fs Tuscolana. Grazie alla visione delle immagini del sistema di telecamere gli agenti sono riusciti a risalire non solo all’autore del furto del computer portatile e del telefono cellulare di servizio della vittima, ma anche del suo "socio", che ha preso in carico la refurtiva, denunciato per ricettazione. Sempre la Polizia ferroviaria di Roma, nella stazione di Tiburtina, ha sanzionato due venditori ambulanti campani, padre e figlio, con conseguente sequestro amministrativo della merce e allontanati con il divieto di rientro per un anno nel Comune di Roma. Tra le storie a lieto fine, a Roma un uomo di novanta anni è stato rintracciato dagli agenti della Polfer nella stazione di Tiburtina, mentre chiedeva aiuto. L’anziano ha raccontato di aver trascorso la notte fuori casa perché aveva perso il bus con cui tornare nella struttura in cui alloggiava in provincia di Matera. Gli agenti, appreso che l'anziano non poteva avvertire la famiglia poiché in lite con loro, lo hanno assistito affinché potesse affrontare il viaggio di ritorno. Rifocillato e confortato dagli operatori Polfer l’anziano è riuscito a raggiungere senza disagio la casa di cura. (Rer)