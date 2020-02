Terremoto: Coltorti (M5s), Ceriscioli commissario? Ipotesi farsesca e inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Mauro Coltorti, presidente della commissione Lavori Pubblici, evidenzia che "da alcuni organi di stampa marchigiani abbiamo appreso un'indiscrezione agghiacciante: per evitare che Ceriscioli si ripresenti alle primarie del centrosinistra per le prossime regionali, il Pd starebbe pensando di proporlo come nuovo commissario straordinario per la ricostruzione del post-terremoto. Per carità - afferma in una nota -, si tratta di un retroscena e va preso con le molle. Del resto il Carnevale è alle porte e siamo in un periodo dell'anno dove c'è terreno fertile per gli scherzi". Però, prosegue Coltorti, "va detto: anche soltanto a parlarne, l'ipotesi è quanto meno farsesca. E per chi vive nel cratere sismico inaccettabile. Ricordiamo a tutti che il governatore uscente è stato già sub-commissario, e si è sempre contraddistinto per un approccio ponziopilatesco nei confronti dei comuni della zona interessata dal sisma del 2016. Ceriscioli incarna in pieno la stagione delle pratiche incagliate nella burocrazia e dei fondi per la ricostruzione gestiti in maniera scellerata: non vogliamo credere che nel Pd si sia soltanto potuta immaginare una soluzione tanto folle. Finché ci sarà il M5s al governo - avverte infine il senatore -, uno scenario simile non è neanche contemplabile. L'area appenninica marchigiana è la più indietro di tutte per quanto riguarda la ricostruzione: c'è bisogno di un 'problem solver'. Pertanto di una figura che sia quanto di più distante dal presidente uscente della regione Marche".(Com)