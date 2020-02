Coronavirus: in quarantena il console generale cinese a Ekaterinburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console generale cinese a Ekaterinburg, Tsui Shaochun, giunto in città alla fine della scorsa settimana, è in quarantena nella sua residenza. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Tass”. La quarantena di 14 giorni è imposta a causa dei rischi di diffusione del coronavirus ed è una misura obbligatoria per gli arrivi dalla Cina, ha dichiarato il portavoce del ministero Aleksander Kharlov. Tsui Shaochun ha sostituito Ghen Liping come console generale della Cina a Ekaterinburg. L'ex console ha ricevuto in incarico simile nella città di Almaty in Kazakhstan.(Rum)