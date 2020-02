Germania: presidente Cdu, rimango ministro della Difesa come desiderato da Merkel

- Per desiderio del cancelliere Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, che oggi ha annunciato di dimettersi da presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e da candidato del partito a capo del governo federale alle elezioni previste in Germania nel 2021, rimarrà ministro della Difesa fino alla conclusione della legislatura. È quanto dichiarato dalla stessa Kramp-Karrenbauer, come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)