Sanità: Borghetti (Pd) su Città della Salute e Ricerca, finalmente firma contratto, ora fare bene ma fare presto

- Il vicepresidente del consiglio regionale Carlo Borghetti e i consiglieri Giani Girelli e Carmela Rozza (Pd) commentano in una nota il contratto per l'avvio della Città della Salute e della Ricerca, firmato oggi a Palazzo Lombardia." Si tratta di un passo fondamentale – sottolineano i consiglieri dem- che attendavamo da tempo. Ora la necessità è sicuramente di fare bene, a partire dalla realizzazione del progetto esecutivo, ma anche di fare presto, trovando tutte le modalità consentite dalla legge per non farsi imbrigliare dalla burocrazia. Ci da fiducia anche il fatto che il presidente Fontana non si è sottratto alle responsabilità e ha confermato tutto il sostegno della Regione all'opera". Il gruppo regionale del PD ha chiesto e ottenuto per il 26 febbraio prossimo un'audizione in Commissione sanità di tutti gli attori coinvolti nel progetto Città della salute e della ricerca per approfondire l'iter dei lavori. (com)