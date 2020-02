Speciale difesa: Siria, contraerea sfiora volo di linea con a bordo 172 passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un volo di linea con a bordo 172 passeggeri decollato da Teheran e diretto a Damasco è stato costretto a un atterraggio di emergenza nella base aerea russa di Hmeimim, nel nord-ovest della Siria, dopo essere stato mancato dai colpi della contraerea siriana. Lo ha annunciato portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov. Secondo il funzionario russo, le forze armate siriane stavano rispondendo a un attacco delle forze aeree israeliane. L’incidente è avvenuto poco meno di un mese dopo l’abbattimento di un volo della Ukraine International Arlines con a bordo 176 persone a Teheran, durante un attacco missilistico iraniano a due basi aeree in territorio iracheno che ospita militari statunitensi. L’Iran ha ammesso alcuni giorni dopo la propria responsabilità parlando di errore umano non intenzionale. Il ministero della Difesa di Damasco si è limitato a riferire di aver intercettato diversi missili israeliani diretti contro obiettivi militari nel sud del paese. Israele non ha invece commentato la notizia giunta dalla Russia. Konashenkov non ha precisato il nome della compagnia aerea che opera l’Airbus A320 finito sotto attacco, ma secondo alcune fonti potrebbe trattarsi di un volo della società privata siriana Cham Wings. La compagnia è stata sanzionata nel 2016 dagli Stati Uniti con l’accusa di aver trasportato in Siria combattenti arruolati dall’Esercito arabo siriano del presidente Bashar al Assad e di aver aiutato l’intelligence militare di Damasco a muovere armi ed equipaggiamento militare. (Res)