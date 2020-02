Speciale difesa: Siria, Damasco valuta aggiornamento delle difese aeree dopo attacchi Israele

- Il governo siriano sta valutando l’aggiornamento dei suoi sistemi di difesa aerea alla luce dei ripetuti attacchi condotti dall’aviazione israeliana. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa russa “Sputnik”, l’ambasciatore della Siria in Cina, Imad Moustapha. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che, durante la notte del 7 febbraio, quattro caccia F-16 israeliani hanno lanciato otto missili aria-superficie nella periferia di Damasco. I sistemi di difesa aerea siriani hanno risposto all’attacco, ma a causa della loro imprecisione hanno rischiato di abbattere un Airbus-320 di linea con a bordo 172 passeggeri. L'aereo è riuscito a lasciare l'area e ad atterrare con successo alla base russa di Hmeimim. Secondo il diplomatico siriano, la Repubblica araba siriana avvierà una revisione delle sue difese missilistiche tenendo conto della condotta di Israele. "La Siria sta usando tutti i suoi sistemi di difesa anti-missile per difendere il suo spazio aereo contro i continui attacchi israeliani. Questi ripetuti raid aerei hanno convinto la Siria della necessità di un sistema missilistico antiaereo più sofisticato e la Siria valuterà tutte le opzioni disponibili per consolidare ulteriormente i suoi sistemi di difesa aerea”, ha dichiarato Moustapha. L'incidente avvenuto nella notte del 7 gennaio non è il primo che vede i caccia israeliani utilizzare aerei di linea come scudo durante i propri raid sul territorio siriano. Nel settembre 2018, l'esercito russo ha ritenuto Israele responsabile dell’incidente di un aereo da trasporto militare Il-20 abbattuto dai sistemi di difesa siriani durante un raid dell’aviazione dello Stato ebraico nella provincia di Latakia. Nell’incidente sono morti 15 militari russi. (Res)