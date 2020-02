Speciale difesa: Donbass, Zelensky, chiesto aiuto a papa Francesco per liberazione ucraini detenuti

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto a papa Francesco, durante il loro incontro al Vaticano, un aiuto per favorire il rilascio dei cittadini ucraini detenuti nel Donbass, in Crimea in Russia. Lo riferisce la presidenza di Kiev con un comunicato. Durante l’incontro, Zelensky ha sottolineato l'importante ruolo che la Santa sede potrebbe svolgere nel portare la pace nella terra ucraina. “La cosa principale di cui abbiamo parlato è la pace. Mi ha persino chiamato ‘presidente della pace’- questa è la mia immagine in Europa adesso”, ha commentato il presidente di Kiev, secondo il comunicato. Zelensky ha inoltre osservato come l’incontro sia arrivato due mesi dopo il vertice di Parigi nel formato Normandia e prima dell'incontro programmato a Berlino. "Sono estremamente grato a Sua santità per l'iniziativa del papa per l'Ucraina, che ha aiutato 900mila ucraini che avevano sofferto nel Donbas", ha aggiunto Zelensky. Il capo di Stato ha inoltre rimarcato che le chiese ucraine hanno svolto un ruolo estremamente importante nella diffusione della verità e dello sviluppo della società. Zelensky ha anche invitato il pontefice a recarsi in visita in Ucraina. “Sono sicuro che verrà in Ucraina, non solo nella capitale. Ho detto che per comprendere appieno ciò che stava accadendo ad est, era necessario andare ad est”, ha concluso Zelensky. (Res)