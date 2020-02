Governo: Carrara (FI), imprenditori e lavoratori sono abbandonati

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, afferma in una nota che "invece di litigare su tutto, il governo Conte 2 affronti subito la crescente crisi industriale che attanaglia il Paese. Cala la produzione, nel 2019 per l'Istat dell'1,3 per cento, sono oltre 160 i tavoli di crisi delle imprese aperti al ministero dello Sviluppo economico, persistono problemi per le assunzioni visto che in tanti preferiscono il reddito di cittadinanza a percorsi di crescita aziendale - aggiunge il parlamentare - eccessivi risultano il cuneo fiscale e il costo aziendale del lavoro e sproporzionata la tassazione. E' un quadro molto preoccupante che ogni giorno trova ulteriore conferma della necessità di rapidi interventi. Ma il governo delle quattro sinistre - conclude Carrara - non fa altro che litigare abbandonando sia gli imprenditori che i lavoratori". (Com)