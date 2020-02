Russia: autorità sudcoreane fermano due petroliere per trasporto illegale di carburante

- La Guardia costiera della Corea del Sud ha fermato due petroliere russe che trasportavano carburante illegalmente. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” citando fonti delle autorità di Gunsan, aggiungendo che le due navi riceveranno una sanzione pecuniaria. Stando alle informazioni diffuse, le petroliere avrebbero trasferito il carburante che trasportavano senza prima informare il ministero delle Attività marittime come previsto dalla legge. Il fine sarebbe stato di evitare di pagare le tasse per l’utilizzo delle infrastrutture portuali per il trasbordo del carburante. (Rum)