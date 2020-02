Bolivia: Morales "per motivi di salute" a Cuba fino al fine settimana

- L'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, è partito nella notte a Cuba, per un viaggio "non programmato", dettato da "motivi di salute". Lo fa sapere l'ufficio stampa di Morales confermando le anticipazioni diffuse in giornata, soprattutto dal portale argentino "Infobae". "L'ex presidente Evo Morales ha realizzato, nella notte, un viaggio non programmato a Cuba, per motivi di salute. Il suo ritorno è previsto per il fine settimana, con lo scopo di portare avanti gli impegni già in programma", si legge in una nota rilasciata da Buenos Aires, la capitale argentina in cui il "cocalero" gode dello status di rifugiato. (segue) (Abu)