Bolivia: Morales "per motivi di salute" a Cuba fino al fine settimana (2)

- Morales aveva lasciato la Bolivia a metà novembre, a seguito della crisi scoppiata dopo le contestate elezioni presidenziali del 20 ottobre, accogliendo l'offerta di asilo politico arrivata dal Messico. Un mese più tardi, dopo aver espresso "eterna gratitudine al presidente Andres Manuel Lopez Obrador, al popolo e al governo del Messico per avermi salvato la vita e ospitato", Morales arrivava in Argentina. A Buenos Aires, pochi giorni prima si era insediato il presidente Fernandez, interprete di una linea politica molto più vicina all'esponente neo-socialista di quanto non lo fosse l'ex presidente Mauricio Macri. Da qui, Morales ha continuato a condurre l'attività politica del "suo" Movimento al socialismo (Mas), lanciando la candidatura dell'ex ministro delle Finanze Luis Arce alla presidenza nelle elezioni del 3 maggio. Morales ha anche depositato la sua candidatura a un posto al Senato, ora al vaglio delle autorità elettorali. (Abu)