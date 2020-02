Iran: direttore Aeoi, Teheran non esiterà a prendere qualsiasi misura per proteggere sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran non esiterà a prendere “qualsiasi misura per proteggere la sua sicurezza”. Lo ha dichiarato il direttore dell’Organizzazione per l’energia atomica iraniana (Aeoi), Ali Akbar Salehi, parlando oggi alla terza Conferenza internazionale sulla sicurezza nucleare Icons 2020 a Vienna. Nel suo intervento Salehi ha ricordato l'importanza dell’accordo sul nucleare iraniano (Piano d’azione globale congiunto) come un grande risultato della politica internazionale, denunciando le politiche “irrazionali” degli Stati Uniti che sono usciti in modo unilaterale dall’intesa nel maggio del 2018. Per Salehi i paesi europei firmatari dell’accordo – Francia, Germania e Regno Unito – hanno la responsabilità di mantenere in vita l’accordo sul nucleare, sganciandosi dalla dipendenza delle politiche statunitensi. Il direttore dell’Aeoi ha rivelato che l’Iran sta portando avanti importanti programmi per la sicurezza nucleare nel paese e ha invitato la comunità internazionale a condannare gli attacchi informatici del virus Stuxnet alle strutture nucleari iraniane e l’uccisione di scienziati iraniani impegnati nel programma nucleare. (Res)