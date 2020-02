Usa: Bowman (Fed), attuale politica monetaria aiuterà economia a crescere

- Michelle Bowman, consigliere della Federal Reserve (Fed), ha detto che l'attuale impostazione della politica monetaria della banca centrale statunitense dovrebbe aiutare l'economia degli Stati Uniti a continuare a crescere. "Il contesto economico nazionale sembra molto favorevole, il che dovrebbe essere ampiamente favorevole alle vostre economie locali", ha detto Bowman nel testo di un discorso preparato per la conferenza dei banchieri a Orlando, in Florida. Nel 2019 la Fed ha tagliato gli interessi sul costo del denaro tre volte, portandoli nell'intervallo compreso tra l'1,5 e l'1,75 per cento. La scelta era stata fatta per proteggere l'economia statunitense da eventuali crisi globali e degli scontri commerciali con la Cina. (Was)